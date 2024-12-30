Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина поделилась ожиданиями от председательства Польши в ЕС

Спикер МИД Тихий: Киев возлагает большие надежды на председательство Польши в ЕС
close
Czarek Sokolowski/AP

Украина возлагает большие надежды на предстоящее председательство Польши в Европейском союзе (ЕС) и ожидает ряд «решительных и важных решений». Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Do Rzeczy.

«Мы возлагаем большие надежды. Польша – наш близкий друг и союзник. Мы ожидаем, что за это время может быть принят ряд решительных и важных решений, учитывая лидерство, которое Польша проявила с первых дней в поддержке Украины, даже в первые дни полномасштабной российской агрессии против Украины», — заявил Тихий.

По его словам, речь идет о прогрессе на пути членства Украины в ЕС. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства понадеялся на увеличение военной поддержки Киева, и повышение «стоимости» конфликта для Москвы.

Тихий также подчеркнул, что Украина надеется на введение новых санкций в отношении России.

1 января 2025 года председательство в ЕС переходит к Польше от Венгрии. По мнению политолога Александра Рара, Польша посвятит председательство дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.

Ранее Орбан подвел итоги председательства Венгрии в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами