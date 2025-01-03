Постпред РФ при ООН высказался о мирных инициативах команды Трампа по Украине

Небензя: в сигналах команды Трампа по Украине пока нет ничего интересного для РФ

В сигналах команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине на данный момент нет ничего интересного для России. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Это какие-то неоформленные, неясные сигналы о готовности к чему-то. <...> Пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — сказал он.

В то же время постпред РФ при ООН подчеркнул, что российский президент Владимир Путин «ясно и четко» сказал, на каких условиях Россия готова разговаривать, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт.

4 декабря агентство Reuters писало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

2 декабря журналисты Центра восточных исследований OSW Report обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного спецпосланником Трампа по урегулированию конфликта на Украине Китом Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее на Западе заявили о важности правильной оценки ситуации перед переговорами по Украине.