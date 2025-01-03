Турция рассчитывает на немедленное прекращение вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции с бельгийским коллегой Бернаром Квентином в Анкаре, передает РИА Новости.

По его словам, Анкара хочет скорейшего мира на Украине. Дипломат отметил, что украинский конфликт привел к миграции и экономическим кризисам, распространившимся на Европу и весь мир.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Украина может потерять Одессу, Харьков и еще несколько городов в случае отказа от мирных переговоров с Россией.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного помощником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.