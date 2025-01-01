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Украине предрекли потерю территорий при отказе от переговоров

Риттер: Украина может потерять Одессу и Харьков при отказе от переговоров с РФ
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Андрей Бортко/РИА Новости

Украина может потерять Одессу, Харьков и еще несколько городов в случае отказа от мирных переговоров с Россией. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен поставить украинским властям ультиматум: переговоры и сохранение большей части страны, либо дальнейшие территориальные потери.

Если Украина продолжит затягивать с переговорами, то Россия может забрать себе Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, возможно, Днепропетровск, предположил Риттер.

4 декабря Reuters писал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве республике в НАТО.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Келлогом.

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