Россия непобедима в военном отношении. Об этом в беседе с газетой «Ана тілі» заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима», — подчеркнул он.

По словам Токаева, Украина, в свою очередь, надеется с помощью Запада «выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее».

Токаев также заявлял, что урегулирование украинского кризиса зависит от сторон конфликта и избранного президента США Дональда Трампа.

При этом данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют о том, что число украинцев, готовых терпеть конфликт с Россией, снизилось до 57% к концу 2024 года.

Ранее была названа страна, где могли бы провести встречу Путин и Трамп.