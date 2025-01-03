Токаев раскрыл, от чего зависит решение конфликта на Украине

Токаев заявлял Трампу, что решение на Украине зависит от президента США

Урегулирование украинского кризиса зависит от сторон конфликта и избранного президента США Дональда Трампа, этот вопрос был предметом телефонного разговора президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с Трампом в начале декабря 2024 года. Об этом в беседе с газетой «Ана тілі» заявил сам Токаев.

«Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине», — сообщил он.

По словам Токаева, Казахстан подчеркивает «исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа».

До этого обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис заявлял, что Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта.

По его словам, Трамп с самого начала своей кампании дал понять, что завершит конфликт на Украине «за один день», и он стал еще более настойчивым в стремлении к урегулированию путем переговоров после победы на выборах.

Ранее на Украине снизилось число граждан, готовых терпеть конфликт с РФ.