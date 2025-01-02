КМИС: число готовых терпеть конфликт украинцев снизилось до 57% к концу 2024 года

Число украинцев, готовых терпеть конфликт с Россией, снизилось до 57% к концу 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным института, с февраля 2022 по февраль 2024 года ситуация в стране практически не менялась, стабильно 71-73% украинцев отвечали, что готовы терпеть конфликт столько, сколько угодно.

«Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, до 63%. Между началом октября и декабрем 2024 года... наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, – до 57%», — говорится в сообщении КМИС.

До этого советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина отвергает переговоры по урегулированию конфликта, поскольку Россия еще якобы должна «заплатить цену».

Обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис писал, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта.

Ранее Турция выступила за усиление мер по разрешению конфликта на Украине.