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Захарова объяснила, чем решение Украины по российскому газу угрожает Европе

Захарова: Запад и Украина виновны в прекращении поставок газа из России
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Запад и Украина виновны в прекращении поставок газа из России — именно Киев принял решение остановить транзит, нарушив условия контракта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Подчеркнем, киевские власти приняли решение о прекращении прокачки голубого топлива из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств, — заявила Захарова.

Она уточнила, что ответственность за прекращение поставок газа российским контрагентам лежит на Соединенных Штатах, марионеточном режиме в Киеве и европейских странах, которые пренебрегли собственной экономикой.

До этого в Европе сообщили о росте цены на газ после прекращения украинского транзита.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее в Госдуме сочли, что решение Киева по газу разрушит экономику ЕС.

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