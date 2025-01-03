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Следователи прошли через кордоны военных, чтобы арестовать президента Южной Кореи

«Рёнхап»: следователи прошли через ряды военных для ареста Юн Сок Ёля
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Yonhap/Reuters

Сотрудникам следственной группы удалось миновать кордоны военных для проведения ареста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

По словам представителя специальной следственной группы Управления по расследованию преступлений высокопоставленных государственных чиновников, прокуроры и следователи преодолели первый и второй кордоны вокруг президентской резиденции в сеульском районе Ханнам, которые состояли из военнослужащих. Сейчас правоохранители столкнулись с сотрудниками службы охраны президента, не настроенных на конструктивное взаимодействие со следствием.

3 января сообщалось, что на территории президентской резиденции произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать Юн Сок Ёля сотрудниками правоохранительных органов.

31 декабря суд выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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