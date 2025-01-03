Южнокорейские военные мешают следователям арестовать президента страны

На территории резиденции главы Южной Кореи Юн Сок Ёля в сеульском районе Ханнам произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать президента сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Представитель следственной группы заявил по телефону, что солдаты, осуществляющие охрану резиденции, препятствуют следователям в исполнении ордера на арест Юн Сок Ёля. Кроме того, военные заблокировали правоохранителей на территории резиденции.

3 января сообщалось, что следователи государственного антикоррупционного агентства прибыли в президентскую резиденцию для ареста Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

31 декабря суд выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

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