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В Приднестровье подопечных домов престарелых переселили ближе к ГРЭС

В Приднестровье постояльцев домов престарелых переселили рядом с Молдавской ГРЭС
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Свыше 100 постояльцев домов престарелых в Приднестровье переселили в медико-курортный центр «Солнечный», расположенный в Днестровске вблизи Молдавской ГРЭС. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Благодаря Молдавской ГРЭС в Днестровске будет отопление и горячая вода», — говорится в сообщении.

Такое решение принято для «обеспечения функционирования стационарных социальных учреждений в период прекращения подачи природного газа», уточнили в ведомстве.

Переселение коснулось Тираспольского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов, Республиканского дома ветеранов в Первомайске Слободзейского района, а также Дома для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы в селе Воронково Рыбницкого района.

С 1 января 2025 года истекает действие соглашения о транзите российского газа в страны — члены Европейского союза через территорию Украины. В том числе договор затрагивает и Молдавию, которая рискует столкнуться с большими проблемами в случае прекращения поставок топлива из РФ.

9 декабря президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

Ранее в СВР заявили о подготовке захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

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