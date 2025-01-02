Мэр Кишинева обрушился с критикой на правительство Молдавии

Молдавское правительство «немощно», поскольку допустило значительное подорожание электроэнергии, считает мэр Кишинева Иван Чебан. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Из-за их немощности людям придется больше платить за электроэнергию — более чем в два раза. Это огромное давление как на граждан, так и на местные органы власти и экономических агентов», — заявил градоначальник.

По словам Чебана, вместо того, чтобы решать проблемы, власти Молдавии требуют от людей потреблять меньше электричества, а критиков режима «относят к врагам народа».

Мэр Кишинева полагает, что из-за некомпетентности правительства Молдавия осталась без средств, которые можно было потратить на множество социальных проектов.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам.

Ранее в Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.