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Маск обвинил Байдена в госизмене

Маск назвал госизменой политику Байдена в миграционной сфере
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Сто процентов государственная измена», — подчеркнул американский предприниматель, оценивая пост одного из пользователей соцсети, который считает, что при Байдене власти США специально открыли границы для мигрантов.

В декабре сообщалось, что уходящая администрация Байдена намерена продать неиспользованные части стены на южной границе Соединенных Штатов, которую начал строить несколько лет назад ныне избранный президент Дональд Трамп во время своего первого президентского срока.

Как отмечалось в материале, части стены, которые еще не были использованы, отправляются на аукцион GovPlanet, на котором, как правило, продают излишки от реализации государственных проектов.

Ранее Трамп пообещал не выдавать гражданство США по праву рождения.

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