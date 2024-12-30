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Россиянам напомнили, что изменится в их жизни с 1 января

Россиян ждут индексация социальных выплат, повышение МРОТ и новые штрафы ПДД
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Maxim Shemetov/Reuters

С 1 января 2025 года в России вступит в силу ряд законов и изменений. Об этом напомнила газета «Известия».

Так, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ вырастет на 16,6 % и составит 22 440 рублей. Помимо этого, на 14,8% увеличится прожиточный минимум — он будет равен 17 733 руб.

В стране будет возобновлена индексация страховых пенсий работающим пенсионерам, выплаты повысят на 7,3%. Кроме того, увеличатся социальные доплаты для тех, у кого размер пенсии вместе с другими соцвыплатами этот минимум не превышает.

Штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) вырастут в среднем в 1,5 раза. Например, взыскание за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличится с 500 до 750 руб.

В РФ начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Традиционные 13% продолжат взиматься в случае, если доходы не превышают 2,4 млн руб. в год, или 200 тыс. руб. в месяц. С более внушительных сумм будет взиматься налог по повышенной ставке в 15%, 18%, 20% или 22%.

Новость дополняется.

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