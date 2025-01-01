В Госдуме считают, что решение Киева по газу разрушит экономику ЕС

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал решение Украины о прекращении транзита российского газа «ударом в спину» Европы, передает РИА Новости.

По мнению депутата, таким образом Киев оставил промышленность ЕС и его граждан без тепла зимой.

«Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза», — оценил происходящее Шеремет.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин тоже заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.