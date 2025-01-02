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В Европе сообщили о росте цены на газ после прекращения украинского транзита

Лондонская биржа ICE: после прекращения транзита цена на газ выросла на 1%
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Sergei Karpukhin/Reuters

В Европе цена на газ в ходе первых торгов после прекращения украинского транзита умеренно растет на 1%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $543,4 (порядка 55 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м.

До этого украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что Украина столкнется с финансовыми трудностями из-за остановки транзита российского газа через территорию страны. По его словам, после решения украинской стороны не продлевать соглашения о транзите газа потеряет доходы, которые ранее составляли около $800 млн в год.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее в Госдуме сочли, что решение Киева по газу разрушит экономику ЕС.

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