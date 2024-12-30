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МИД Словакии назвал чушью слова Зеленского о «союзе с Путиным»

МИД Словакии: слова Зеленского о союзе республики с Путиным — это чушь
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Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Словакия отвергла обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского в том, что республика якобы вступила в сговор с Россией и собирается конфликтовать с Киевом в сфере энергетики. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Словакии.

«Мы отвергаем любую чушь об открытии второго энергетического фронта, о котором безосновательно фантазирует президент Украины Владимир Зеленский, а также о каком-то воображаемом союзе с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — говорится в обращении министерства.

В дипведомстве напомнили, что Зеленский пытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пытаясь выторговать согласие республики на членство Украины в НАТО, а сейчас угрожает Братиславе Евросоюзом, в котором Киев даже не состоит.

Словацкая сторона предупредила Украину, что ситуация может быстро обернуться против нее.

28 декабря Зеленский резко раскритиковал Фицо из-за его слов о том, что Словакия после 1 января оценит ситуацию с газом и может принять ответные меры в отношении Киева, в том числе в виде прекращения поставок электроэнергии. По его словам, «Путин поручил словацкому премьеру открыть второй энергетический фронт против Украины».

Ранее Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину.

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