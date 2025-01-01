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Зеленский записал новогоднее обращение на фоне флага США

Зеленский записал обращение на фоне монумента, подсвеченного в цвета флага США
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к согражданам стоял на фоне монумента «Родина-мать», подсвеченного в цвета флага США. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео украинский лидер заявлял о важности поддержки Киева Вашингтоном и надежде на ее продолжение. Помимо американского флага, монумент подсвечивался флагами и других стран.

Отмечается, что Зеленский также во время своего 20-минутного видеообращения к украинцам представил южнокорейские ракеты украинским оперативно-тактическим комплексом «Сапсан».

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам с традиционным новогодним поздравлением из Кремля. Он заявил, что России в наступившем году еще немало предстоит сделать, однако уже сейчас граждане могут по праву гордиться достижениями. Глава государства также упомянул в своей речи военных и отметил, что ими нужно гордиться.

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.

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