Путин поздравил россиян с Новым годом из Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам с традиционным новогодним поздравлением из Кремля. Трансляция велась на российских ТВ-каналах.

Первыми зрителями обращения стали жители Камчатки и Чукотки, которые увидели поздравление на девять часов раньше, чем в Москве. В преддверии полуночи по местному времени новогоднее обращение Путина транслировалось во всех часовых поясах страны.

Путин обычно поздравляет россиян с Новым годом именно из Кремля. Однако в 2022 году, когда началась специальная военная операция (СВО), президент выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих.

В 2013 году, 31 декабря, он обращался к народу из Хабаровска, где встретился с пострадавшими от наводнения. Жители Камчатки тогда увидели заранее записанное поздравление из Кремля, а для остальных часовых поясов уже было показано хабаровское обращение.

В этот раз обращение длилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства. Путин заявил, что России еще немало предстоит сделать, однако уже сейчас граждане могут по праву гордиться достижениями. Упомянул в своей речи глава государства и военных, назвав их подлинными героями.

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