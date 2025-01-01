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В Эстонии скончался экс-президент Рюйтель

Скончался бывший президент Эстонии Рюйтель, продвигавший вступление в НАТО
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Depositphotos

Вечером 31 декабря в Эстонии на 96-м году жизни ушел из жизни бывший президент Арнольд Рюйтель. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Арнольд Рюйтель, занимая пост председателя президиума Верховного совета Эстонской ССР, а затем и Верховного совета независимой Эстонии, сыграл важную роль в процессе восстановления независимости республики. В официальном заявлении канцелярии главы государства подчеркивается, что именно при его активном участии в оккупированной Эстонии начался период перехода, в ходе которого была признана незаконной государственная власть СССР и восстановлена независимость страны.

Как президент, Рюйтель стремился к сбалансированному развитию Эстонии и инициированию процесса социального примирения, что было отмечено в пресс-релизе.

В 2001 году он был избран на пост президента Эстонии, и его полномочия продлились до 9 октября 2006 года. Рюйтель также активно поддерживал идею вступления Эстонии в Европейский Союз и НАТО.

Президент Алар Карис, вместе с Сирье Карисом и всей администрацией президента, выразили искренние соболезнования семье и друзьям Арнольда Рюйтеля в связи с его уходом.

Также стало известно, что прощание и другие официальные траурные мероприятия в связи со смертью 39-го президента США Джимми Картера будут проходить с 4 по 9 января в американском штате Джорджия и Вашингтоне. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается присутствовать на похоронах.

Ранее скончался иллюзионист Владимир Данилин.

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