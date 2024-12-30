Скончался иллюзионист Владимир Данилин

Иллюзионист Владимир Данилин умер в возрасте 73 лет

Российский артист и иллюзионист Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил театр «Данилин» в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Данилина», — сообщили в театре.

Информация о дате и времени прощания с иллюзионистом будет опубликована позже.

Данилин — Народный артист РСФСР. Почитатели его творчества высоко ценили умения мастера. Данилин был почетным гражданином Перми, профессором Пермского государственного института культуры.

В связи с этим соболезнования также выразил мэр Перми Эдуард Соснин.

«Сегодня мы потеряли выдающегося человека и великого мастера. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича», — написал он в своем Telegram-канале.

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