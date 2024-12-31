Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху покинул больницу, чтобы проголосовать за законопроект о налогах

JP: премьер Израиля Нетаньяху покинул больницу и поехал в парламент
close
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился после операции, и направился в парламент страны для голосования за законопроект о налогах. Об этом сообщает Jerusalem Post (JP).

Как отмечают журналисты, судя по всему, Нетаньяху покинул больницу вопреки советам врачей, которые рекомендовали ему остаться и продолжить восстановление.

28 декабря стало известно, что во время обследования у 75-летнего Нетаньяху обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая появилась из-за доброкачественной гиперплазии (увеличения) предстательной железы. В связи с этим ему должны были сделать операцию по удалению простаты. 30 декабря агентство Associated Press сообщило, что процедура прошла успешно.

После операции Нетаньяху разместили в подземном реабилитационном блоке, защищенном от возможных ракетных атак. Предполагается, что глава правительства останется в больнице на несколько дней для наблюдения.

Ранее экс-президента США Клинтона госпитализировали с высокой температурой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами