Нетаньяху покинул больницу, чтобы проголосовать за законопроект о налогах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, где находился после операции, и направился в парламент страны для голосования за законопроект о налогах. Об этом сообщает Jerusalem Post (JP).

Как отмечают журналисты, судя по всему, Нетаньяху покинул больницу вопреки советам врачей, которые рекомендовали ему остаться и продолжить восстановление.

28 декабря стало известно, что во время обследования у 75-летнего Нетаньяху обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая появилась из-за доброкачественной гиперплазии (увеличения) предстательной железы. В связи с этим ему должны были сделать операцию по удалению простаты. 30 декабря агентство Associated Press сообщило, что процедура прошла успешно.

После операции Нетаньяху разместили в подземном реабилитационном блоке, защищенном от возможных ракетных атак. Предполагается, что глава правительства останется в больнице на несколько дней для наблюдения.

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