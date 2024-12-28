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Нетаньяху удалят простату из-за инфекции

В канцелярии премьера Израиля сообщили, что 29 декабря Нетаньяху удалят простату
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Ronen Zvulun/Reuters

Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху сделают операцию по удалению простаты, сообщает Ynet со ссылкой на канцелярию политика.

Там пояснили, что во время обследования в больнице «Хадасса» 25 декабря у 75-летнего Нетаньяху обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая появилась из-за доброкачественной гиперплазии (увеличения) предстательной железы. После этого политик несколько дней принимал антибиотики, а в воскресенье, 29 декабря, ему предстоит хирургическое вмешательство.

Ynet уточняет, что до операции Нетаньяху проведет заседание кабмина. На время восстановления его обязанности будет исполнять министр обороны Израиля Исраэль Кац или заместитель премьер-министра Ярив Левин.

В прошлом апреле Нетаньяху провели успешную операцию по удалению грыжи. А в 2023 году политик дважды попадал в больницу, в итоге ему имплантировали устройство для мониторинга работы сердца.

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