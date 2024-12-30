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Нетаньяху успешно провели операцию по удалению простаты

AP: хирургическая операция по удалению простаты у Нетаньяху прошла успешно
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Abir Sultan Pool/Reuters

Главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению простаты. Об этом, ссылаясь на медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме, сообщает Associated Press (AP).

Сейчас премьер-министр находится в сознании. Он поблагодарил медиков за проведенное лечение.

После операции Нетаньяху разместили в подземном реабилитационном блоке, защищенном от возможных ракетных атак. Предполагается, что глава правительства останется в больнице на несколько дней для наблюдения.

Во время проведения операции обязанности премьер-министра исполнял министр юстиции Ярив Левин.

28 декабря сделать операцию, что во время обследования у 75-летнего Нетаньяху обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая появилась из-за доброкачественной гиперплазии (увеличения) предстательной железы. В связи с этим ему должны были сделать операцию по удалению простаты.

Ранее экс-президента США Клинтона госпитализировали с высокой температурой.

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