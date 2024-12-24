В США заявили о госпитализации Клинтона из-за высокой температуры

Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в больницу в связи с высокой температурой. Об этом сообщил телекомпании NBC помощник экс-главы государства.

Помощник уточнил, что сейчас экс-президент находится в больнице в Вашингтоне, где проходит обследование. По его словам, Клинтон «в хорошем расположении духа и благодарен за оказываемую ему помощь».

Источник телекомпании в окружении 42-го президента Штатов отметил, что ситуация «не является экстренной». По его данным, с Клинтоном «все будет в порядке».

«У него поднялась температура, и он хотел, чтобы его проверили. Он в сознании», — сказал источник.

Клинтон покинул пост президента США в 2001 году, после чего столкнулся с рядом проблем со здоровьем. Так, в 2010 году экс-главу государства госпитализировали с жалобой на боли в области сердца. Впоследствии Клинтон стал веганом, заявив, что такая диета помогла ему избежать ухудшения состояния здоровья.

15 декабря врачи выписали из больницы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву после госпитализации и последовавших двух операций. В октябре глава государства получил травму головы.

Ранее в Белграде госпитализировали президента Республики Сербской Додика.