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Названа длительность новогоднего обращения Путина

Путин обратился к россиянам с новогодним обращением
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина заняло 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за время его правления. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалу агентства, первыми новогоднее обращение Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой в этих регионах составляет плюс девять часов.

В прошлом году новогоднее обращение президента продлилось около четырех минут. В нем он обратился к участником специальной военной операции РФ на территории Украины, а также к российским семьям. Обращение президента было записано на традиционном фоне — у стен Кремля.

21 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин в этом году вновь не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. По его словам, традиция поздравлять руководителей зарубежных стран в остальном будет соблюдена.

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.

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