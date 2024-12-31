Названа длительность новогоднего обращения Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина заняло 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за время его правления. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалу агентства, первыми новогоднее обращение Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой в этих регионах составляет плюс девять часов.

В прошлом году новогоднее обращение президента продлилось около четырех минут. В нем он обратился к участником специальной военной операции РФ на территории Украины, а также к российским семьям. Обращение президента было записано на традиционном фоне — у стен Кремля.

21 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин в этом году вновь не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. По его словам, традиция поздравлять руководителей зарубежных стран в остальном будет соблюдена.

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.