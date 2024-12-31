В Германии призвали к большей решимости в отношениях с Россией

Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Европе нужно больше решимости в отношениях с РФ

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль после повреждения кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией призвал Европу к большей решимости в отношениях с Россией. Его слова приводит Funke.

«События показывают, что ошибочно считать, что президент России Путин ведет войну только против Украины. Гибридные атаки на критически важную инфраструктуру также растут здесь и по всей Европе», — утверждает Клингбайль.

Политик призвал государства Балтийского региона повысить бдительность и усилить защиту критической инфраструктуры. По его словам, эта решимость, которая необходима от стран Евросоюза.

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. После этого в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Финская сторона полагает, что судно причастно к повреждению кабеля. Отмечается, что Финляндия продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением закона при отягчающих обстоятельствах.

Ранее в Германии снова заговорили о передаче Украине ракет Taurus.