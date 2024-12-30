В Германии снова заговорили о передаче Украине ракет Taurus

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил о необходимости передачи дальнобойных ракет Taurus Украине. По его словам, такое развитие событий не сделает Берлин стороной конфликта, передает n-tv.

«Совершенно ясно, что Германия не должна становиться стороной войны в Украине. Но я не вижу, чтобы поставка крылатой ракеты Taurus противоречила бы интересам безопасности Федеративной Республики Германия», — сказал он.

Линднер утверждает, что украинское руководство будет использовать соответствующие ракеты только по согласованию с Германией, в связи с этим эскалации конфликта можно избежать.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах Берлин будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus не самостоятельно, а в тесной координации с США.

6 декабря бундестаг рассматривал в первом чтении предложение парламентской группы СвДП с призывом к федеральному правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее Шольц высказался об отправке немецких военных в зону конфликта на Украине.