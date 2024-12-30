Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии снова заговорили о передаче Украине ракет Taurus

Лидер СвДП Линднер призвал передать дальнобойные ракеты Taurus Украине
close
Global Look Press

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил о необходимости передачи дальнобойных ракет Taurus Украине. По его словам, такое развитие событий не сделает Берлин стороной конфликта, передает n-tv.

«Совершенно ясно, что Германия не должна становиться стороной войны в Украине. Но я не вижу, чтобы поставка крылатой ракеты Taurus противоречила бы интересам безопасности Федеративной Республики Германия», — сказал он.

Линднер утверждает, что украинское руководство будет использовать соответствующие ракеты только по согласованию с Германией, в связи с этим эскалации конфликта можно избежать.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах Берлин будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus не самостоятельно, а в тесной координации с США.

6 декабря бундестаг рассматривал в первом чтении предложение парламентской группы СвДП с призывом к федеральному правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее Шольц высказался об отправке немецких военных в зону конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами