Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Новым годом

Ким Чен Ын пожелал Путину и народу РФ, чтобы 2025 год стал годом великой победы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой пожелал «братскому российскому народу» и военнослужащим «отважной российской армии», чтобы 2025 год стал годом «победы над неонацистами» и достижения «великой победы». Текст поздравления был опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын выразил надежду, что новый 2025 год станет годом победы в XXI веке, когда армия и народ России одержат верх над неонацистами и добьются великой победы», — говорится в сообщении. Поздравления Ким Чен Ын отправил от своего имени, от имени корейского народа и всех военных страны.

Он также назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и выразил готовность укреплять стратегическое партнерство между КНДР и Россией.

30 декабря Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом глав зарубежных стран и правительств, в том числе и Ким Чен Ына.

Ранее КНДР заявила о «сверхжесткой ответной» политике в отношении США.