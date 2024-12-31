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В Румынии отложили спор об отмене итогов выборов президента

Realitatea Plus: в Румынии отложили на 31 декабря спор об отмене итогов выборов
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Creative Lab/Shutterstock

Апелляционный суд Бухареста решил отложить на 31 декабря вынесение решения по ходатайству оппозиционера Кэлина Джеорджеску, оспаривающего аннулирование результатов первого тура выборов президента в Румынии. Об этом сообщил телеканал Realitatea Plus.

Апелляционный суд рассматривал иск адвокатов политика об отмене решения Конституционного суда Румынии, который аннулировал результаты первого тура президентских выборов, прошедших 24 ноября. Несколько тысяч сторонников Джеорджеску пикетировали 30 декабря у здания инстанции, требуя справедливого решения.

«Судья Кристина Арделяну взяла самоотвод. Джерорджеску, присутствовавший на заседании, заявил, что не было представлено ни одного доказательства, которое подтверждало бы подозрения, ставшие основанием для аннулирования выборов», — отмечает телеканал.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил Конституционный суд.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.

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