Зеленский уволил замруководителя своего офиса, который объявлен в розыск в России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России и объявлен в розыск. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента в понедельник.

«Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя офиса», — говорится в указе.

Он занимал эту должность с апреля 2020 года.

9 июля Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла Романа Машовца в перечень террористов и экстремистов.

22 июля ФСБ сообщило, что Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году. По данным ведомства, теракт должны были совершить с помощью взрывчатых веществ, привезенных из Европы. Самого Машовца объявили в розыск. Отмечается, что силовики пресекли аналогичный канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов в Санкт-Петербурге, с помощью которых планировалось совершать теракты.

Ранее Зеленский сменил посла Украины в Германии.