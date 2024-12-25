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Зеленский сменил посла Украины в Германии

Зеленский назначил новым послом Украины в Германии Евгения Корнийчука
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israelan.com

Президент Украины Владимир Зеленский заменил посла страны в Германии. Об этом сообщает Bild ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным журналистов, украинский лидер уволил посла в Германии Алексея Макеева, который находился на посту с октября 2022 года. Как пишет газета, его сменит нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Официальной причиной замены посла называется регулярная ротация дипломатов. Однако, как считают собеседники Bild, за кулисами корни у этого решения могут быть иные. Например, работу Макеева регулярно критиковал его предшественник Андрей Мельник, который пробыл послом в Берлине семь лет. В дипломатических кругах также говорят, что Мельник не сдерживал критику и в кулуарах.

По данным Bild, Макеев останется в Берлине до февраля.

21 декабря сообщалось, что Зеленский провел масштабную ротацию в дипломатическом корпусе, сменив послов в шести странах: Венгрии, Конго, Литве, Руанде, Словении и на Филиппинах. Кроме того, украинский лидер анонсировал назначение Андрея Мельника, бывшего посла в Германии и Бразилии, на пост постоянного представителя Украины при ООН.

Ранее Захарова описала массовое увольнение послов Украины цитатой из басни.

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