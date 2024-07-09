В России замглавы офиса Зеленского попал в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Национальная часть... Физические лица: Машовец Роман Васильевич, 06.08.1976 года рождения, Украинская ССР», — отмечается в документе.

Известно, что Машовец тесно связан с Главным управлением разведки минобороны Украины и неоднократно вербовал россиян для совершения терактов на территории России.

В конце июня служба включила в список террористов и экстремистов журналиста издания Sota (признано в РФ иностранным агентом) Артема Кригера. В июне его арестовали по делу об участии в экстремистской организации.

Ранее Росфинмониторинг внес театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов.

Ранее Росфинмониторинг признал «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией) террористом.