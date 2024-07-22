ФСБ назвала куратора подготовки теракта в Крыму в 2023 году

Замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, теракт должны были совершить с помощью взрывчатых веществ, привезенных из Европы.

«Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса В. Зеленского Машовец Р. В.», — пояснили в ЦОС.

Машовец объявлен в розыск.

Отмечается, что силовики пресекли аналогичный канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов в Санкт-Петербурге, с помощью которых планировалось совершать теракты.

До этого южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы россиянина Сергея Ержова, подорвавшего газопровод в Крыму в июне 2023 года. В 2022 году мужчину в Днепропетровской области завербовали сотрудники специальных служб Украины, он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего отправился в Крым.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.