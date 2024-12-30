Слуцкий: Байден отчитался за выплаты Киеву, сгоревшие в прокси-войне с РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент США Джо Байден «с блеском» может отчитаться о выплатах на поддержку режима Владимира Зеленского, которые «сгорели» в прокси-войне Запада. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что эти выплаты нанесли ущерб американским налогоплательщикам, но не помогли Киеву нанести стратегическое поражение Москве.

«Последний украинский залп Байдена по американским налогоплательщикам. В режиме «хромой утки» он спешит объявить о выделении транша в $2,5 миллиарда режиму просроченного Зеленского», — написал депутат.

Слуцкий также усомнился, что Байден выполнил свои обязательства перед избирателями США. Зато уходящий американский президент вполне может «с блеском» отчитаться «о 100% выплатах на поддержку неонацистской хунты», отметил депутат.

«Очевидно одно — все эти средства сгорели в топке прокси-войны против России», — пишет депутат.

Парламентарий подчеркнул, что эти средства не помогли переломить ход боевых действий и уходящий 2024 год был в этом плане переломным. Слуцкий указал, что 2025 обещает стать годом победы России.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 миллиарда на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 миллиарда для украинской армии и еще $1,22 миллиарда в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

В Госдуме расценили решение Байдена выделить Украине $2,5 миллиарда как месть.