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В Госдуме расценили решение Байдена выделить Украине $2,5 млрд как месть

Депутат Белик: решение Байдена выделить Украине $2,5 млрд — месть проигравшего
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Depositphotos

В Госдуме назвали решение Байдена выделить Украине $2,5 млрд «местью проигравшего». Такое заявление сделал депутат Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

«Месть проигравшего — Байден перед уходом оставляет Трампу не только ворох проблем, но и «пуд соли» в том, что касается украинского конфликта», — сказал он.

По мнению представителей демократов, данный транш придаст измотанной украинской армии новые силы, пояснил депутат.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

30 декабря глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты полностью израсходовали деньги, которые конгресс выделил на поддержку Украины в 2024 году.

Ранее сообщалось, что США не отправили Украине противопехотные мины.

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