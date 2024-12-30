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В Турции рассказали о полном разрыве отношений с Израилем

Администрация Эрдогана: Турция полностью разорвала отношения с Израилем
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Burhan Ozbilici/AP

Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения, заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что ряд израильских и турецких СМИ опубликовали информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связывался с администрацией Израиля, чтобы восстановить отношения между государствами.

В центре подчеркнули, что не может быть и речи о том, что Эрдоган звонил израильским властям. Также в публикациях СМИ приводятся необоснованные утверждения о том, что турецкая сторона встречалась с ЦАХАЛ и подразделениями безопасности по каналам связи, добавили в администрации турецкого лидера.

В ноябре Эрдоган заявил, что Анкара разорвала все отношения с Израилем.

7 октября Эрдоган сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер.

Ранее Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль.

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