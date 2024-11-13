Турция разорвала отношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара разорвала все отношения с Израилем. Его слова приводит РИА Новости.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна в лице государства и правительства разорвала отношения с Израилем. На данный момент у Анкары «нет никаких отношений» с еврейским государством, подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что Турция не станет предпринимать никаких действий для нормализации отношений с Израилем в будущем.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Поводом для резких высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе. По словам Эрдогана, Израиль рано или поздно «заплатит цену за свои действия, которые он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор».

Турецкий лидер также называл действия Израиля в Ливане терроризмом и призывал международное сообщество остановить развитие ближневосточного конфликта.

Ранее Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль.