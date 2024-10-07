Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен человечеством, как Гитлер

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Такое мнение в соцсети Х выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Поводом для резких высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе.

По словам президента Турции, Израиль рано или поздно «заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор».

Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что он будет также «остановлен общим союзом человечества».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее Макрон сказал Нетаньяху, что пришло время прекращения огня в Ливане и Газе.