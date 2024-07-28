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Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль

Эрдоган заявил, что турецкие войска могут войти в Израиль

Турция может ввести войска в Израиль. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал Halk TV.

«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними (Израилем. — «Газета.Ru») то же самое. Нет ничего невозможного», — сказал глава государства.

По его словам, Турция должна быть сильной, чтобы «совершить такие шаги».

На этой неделе Эрдоган возмутился международной реакции на продолжение израильской военной операции в секторе Газа. Он отметил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, причастному к гуманитарной катастрофе в палестинском анклаве, аплодируют в США.

13 июня Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и западные страны должны оказать давление на Израиль для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция в палестинском анклаве, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.

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