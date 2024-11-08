В США пообещали помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа

США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает портал Axios.

«В ближайшие недели, до конца срока полномочий этой администрации, выделение пакетов помощи (Украине. – Прим. ред.) продолжится», — отметила Сингх.

В материале отмечается, что США выделили десятки миллиардов долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

До этого Сингх заявляла, что Украина может получить около $4 млрд из запасов Пентагона и еще $2 млрд Вашингтон может передать Киеву через Агентство по международному развитию.

8 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, отметил Миллер.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут развалиться еще до инаугурации Трампа.