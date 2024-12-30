Швейцария избрана председателем ОБСЕ на 2026 год

Швейцария избрана председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год. Об этом сообщил МИД Швейцарии на странице в соцсети Х.

«Швейцария была избрана председателем ОБСЕ на 2026 год. Мы благодарим государства-участники за оказанное доверие», — сказано в публикации.

Берн подтверждает, что перед лицом современных вызовов безопасности диалог и сотрудничество имеют решающее значение для создания устойчивых решений для общего будущего, добавили в ведомстве.

В 2025 году председателем ОБСЕ будет Финляндия. Политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко считает, что Финляндия продолжит антироссийскую риторику и попытается «сколотить» противоборствующую Москве коалицию внутри организации.

При этом постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич заявлял, что ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе.

Ранее российский дипломат рассказал о планах нового генсека ОБСЕ.