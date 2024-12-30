Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новооленовку в Донбассе

Российские войска взяли под контроль Новооленовку в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

Населенный пункт был занят в результате действий группировки войск ВС РФ «Центр», говорится в сводке ведомства.

Российские военные также нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад украинской армии в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное ДНР.

Кроме того, они отразили 11 контратак ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике.

В ночь на 29 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что военнослужащие РФ штурмуют Кураховскую ТЭС. По данным ТАСС, на территории станции началась зачистка. Кроме того, источник агентства заявил, что группировка ВСУ в Курахове была полностью заблокирована.

Ранее российский беспилотник помешал ротации ВСУ в Харьковской области.