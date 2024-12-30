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Кишинев подготовил план гумпомощи для жителей Приднестровья

Санду: Кишинев разработал план гуманитарной помощи для жителей Приднестровья
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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишинев вместе с международными партнерами подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья во время энергокризиса. Об этом президент написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она рассказала, что обсудила энергетическую ситуацию с премьер-министром страны Дорином Речаном.

«На правом берегу мы обеспечены природным газом на отопительный сезон и принимаем все меры для бесперебойной подачи электроэнергии», — написала она.

Для левого берега подготовлен план оказания гуманитарной помощи.

С 1 января 2025 года истекает действие соглашения о транзите российского газа в страны — члены Европейского союза через территорию Украины. В том числе договор затрагивает и Молдавию, которая рискует столкнуться с большими проблемами в случае прекращения поставок топлива из РФ.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением.

Ранее сообщалось, что Молдавия может обратиться в суд после решения «Газпрома».

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