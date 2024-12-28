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Молдавия может обратиться в суд после решения «Газпрома»

Речан: Молдавия обратится в суд после решения «Газпрома» приостановить поставки
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Михай Карауш/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о возможности обращения в суд в ответ на решение «Газпрома» прекратить поставки газа в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 января Газпром собирается ограничить поставки до нуля кубометров в сутки из-за задолженности «Молдовагаза».

Сегодня «Газпром» уведомил «Молдовагаз» о намерении прекратить поставки природного газа, начиная с 1 января. В своем заявлении, размещенном на странице премьера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Речан отметил, что правительство внимательно рассмотрит юридические варианты, включая возможность обращения в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы и получить компенсацию за последствия решений Кремля, которые могут привести к экономическим убыткам и угрожают безопасности граждан Молдавии.

До этого партия социалистов Молдавии потребовала созыва экстренного заседания кабмина после решения «Газпрома» оставить поставки газа в страну.

Ранее премьер Словакии предостерег Европу от «пересохших газопроводов».

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