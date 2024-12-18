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Посол рассказал о канале спецсвязи между Москвой и Лондоном

Посол Келин рассказал о канале спецсвязи между Москвой и Лондоном

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Александр Келин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что между Москвой и Лондоном продолжает действовать канал специальной связи.

«Все другие каналы коммуникации, за исключением военного атташата, этот канал был прерван по инициативе англичан, остаются открытыми», — сказал он.

По его словам, контакты довольно редкие.

«Аппаратура спецсвязи, которая стоит в офисе премьер-министра Великобритании, работает, этот канал Кремль — Даунинг стрит тоже есть», — отметил Келин.

При этом он подчеркнул, что между странами настолько разные подходы и позиции, что по данному каналу в настоящее время обсуждать нечего.

Также Келин рассказал, что введенные западными странами санкции не смогли ослабить Россию, а, напротив, усилили ее. 4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры. По его словам, Запад хотел нанести РФ стратегическое поражение не только в политической и военной сферах, но и в экономической.

Ранее Путин предсказал нормализацию отношений России и Запада.

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