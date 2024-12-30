Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден анонсировал масштабное прощание с Картером

Байден: в Вашингтоне пройдет масштабное прощание с экс-президентом США Картером
close
Sarah Silbiger/Reuters

В Вашингтоне пройдет масштабное прощание с 39-м президентом США Джимми Картером. Об этом заявил действующий глава государства Джо Байден в ходе своего выступления, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мы собираемся провести масштабную церемонию в Вашингтоне по этому поводу», — отметил он.

Байден уточнил, что уже началась подготовка к церемонии, ее сроки согласовываются с родственниками бывшего президента.

Кроме того, Байден подчеркнул, что Картер являлся «выдающимся лидером и гуманистом» и был человеком «с большим характером и мужеством, надеждой и оптимизмом».

Джимми Картер прожил 100 лет. Он стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе.

Ранее онколог заявил, что иммунотерапия помогла Джимми Картеру победить рак и отметить свой вековой юбилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами