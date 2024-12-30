Байден анонсировал масштабное прощание с Картером

В Вашингтоне пройдет масштабное прощание с 39-м президентом США Джимми Картером. Об этом заявил действующий глава государства Джо Байден в ходе своего выступления, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мы собираемся провести масштабную церемонию в Вашингтоне по этому поводу», — отметил он.

Байден уточнил, что уже началась подготовка к церемонии, ее сроки согласовываются с родственниками бывшего президента.

Кроме того, Байден подчеркнул, что Картер являлся «выдающимся лидером и гуманистом» и был человеком «с большим характером и мужеством, надеждой и оптимизмом».

Джимми Картер прожил 100 лет. Он стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе.

Ранее онколог заявил, что иммунотерапия помогла Джимми Картеру победить рак и отметить свой вековой юбилей.