Онколог раскрыл секрет долголетия 100-летнего президента США

Иммунотерапия помогла экс-президенту США Джимми Картеру победить рак и отметить свой вековой юбилей. Об этом заявил онколог Джедд Волчок, пишет издание People.

По словам специалиста, раньше с таким диагнозом, как у Картера — меланома с метастазами в мозге, не жили более шести месяцев. Но политик сумел преодолеть недуг и дожить до 100 лет. Врач подчеркнул, что секрет кроется в иммунотерапии, которая в последние годы активно применяется для лечения онкологических заболеваний.

«Особый вид иммунотерапии <…> называется блокадой контрольных точек», — рассказал Волчок.

Он пояснил, что такое лечение отсекает молекулярные разрывы, которые сдерживают иммунную систему человека.

В июле в соцсетях написали об уходе 39-го президента США 99-летнего Джимми Картера. Но эта новость оказалась фейком. Картер считается рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

Ранее Байден заявил, что Картер попросил прочитать речь на прощании с ним.