Байден назвал Картера выдающимся лидером

Бывший президент США Джимми Картер являлся «выдающимся лидером и гуманистом». Об этом говорится в заявлении действующего главы государства Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Сегодня Америка и весь мир потеряли выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста», — отметил он.

Байден подчеркнул, что Картер работал «над искоренением болезней, установлением мира, продвижением гражданских прав и прав человека». Также 39-й президент США занимался «продвижением свободных и справедливых выборов, предоставлением жилья бездомным и всегда выступал в защиту самых слабых», продолжил американский лидер.

По его мнению, Картер был человеком «с большим характером и мужеством, надеждой и оптимизмом».

Джимми Картер прожил 100 лет. Он стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

В 2015 году в мозгу и печени экс-президента появились злокачественные опухоли — политик прошел курс лечения. С февраля 2023 года Картер находился в хосписе.

Ранее онколог заявил, что иммунотерапия помогла Джимми Картеру победить рак и отметить свой вековой юбилей.