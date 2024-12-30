В США раскрыли, почему Израилю не удается остановить хуситов

NYT: Израиль не может остановить хуситов из-за нехватки данных об их лидерах

Израилю не удается остановить правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), поскольку у еврейского государства не хватает разведывательных данных о лидерах этих йеменских повстанцев и их складах с оружием. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на аналитиков.

«На фоне нехватки точной развединформации о местонахождении лидеров группировки и складах с оружием Израилю не удается остановить их (хуситов. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

По словам экспертов, если бы Израилю было бы известно, где находятся лидеры хуситов, то израильская сторона уже ликвидировала бы их.

Они также выразили мнение, что нанесение ущерба национальной инфраструктуре Йемена вряд ли прекратит атаки хуситов на Израиль.

28 декабря движение «Ансар Аллах» атаковало военно-воздушную базу «Неватим» в пустыне Негев на юге Израиля.

27 декабря хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В результате атаки пострадали не менее 18 человек, а аэропорт был временно закрыт.

Хуситы пообещали продолжать свои атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит наземные и воздушные наступления в секторе Газа.

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа хуситы с начала октября 2023 года также продолжают атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.

Ранее сообщалось, что хуситы ударили по военному объекту в Тель-Авиве.